Тысячи жителей Сочи 22 августа останутся без света

Энергетики 22 августа будут выполнять срочные внеплановые работы для предотвращения технологического нарушения на энергообъектах.

В связи с этим с 7:00 до 19:00 возможно ограничение подачи электроэнергии жителям на отдельных участках в районе улиц Красноармейской, Донской и Пластунской. Всего в списке почти 30 улиц в Сочи, а также в поселке Горное Лоо и селе Отрадном.

Отключения возможны на улицах Полянской, Сергиевской, Ивановской, переулке Тельмана, переулке Шоссейном, Лимонной, Светогорской, Петровской, Ярославской, Пчеловодов, Ленина, переулке Амбулаторном, переулке Вертолетном, Донской, Пластунской, Краснодонской, переулке Рабочем, Виноградной, Красноармейской, Тельмана, Цюрупы, Джапаридзе, Пятигорской, Транспортной, Лооской в Горном Лоо, Успенской, Новопокровской, Динской в селе Отрадном.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 (800) 220-02-20, сообщает МЦУ Сочи.

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