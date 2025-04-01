Тяжелое одеяло для сна: плюсы и минусы

Качественный сон — залог долгой и здоровой жизни. Но реалии современной жизни таковы, что мы то недосыпаем, то вдруг решаем отоспаться за выходные на неделю вперед и делаем только хуже. Как повысить качество сна?

Достаточная физическая активность, свежий воздух, правильный белковые ужин не позднее, чем за 3 часа до отбоя и комфортная температура — все это помогает улучшить качество сна. Однако без хорошего матраса, подушки и одеяла выспаться не получится, даже если спать хочется так, что, кажется, уснули бы даже на голых камнях. Что уж говорить о тех случаях, когда приходит бессонница…

В последнее время для решения проблем со сном рекомендуют утяжеленные одеяла весом от 2 кг до 15 кг. Чтобы добиться такого веса в набивку добавляют гречишную лузгу, полипропиленовые гранулы, стеклянные шарики или соль (говорят, что гималайская, но кто будет проверять). Одеяла с «гречкой» ценятся за прекрасную терморегуляцию и теплоизоляцию, с полипропиленом — за долговечность, устойчивость к пыли, влаге и пылевым клещам, а также за простоту в уходе. Одеяло со стеклянными шариками отличается долговечностью, способностью хорошо держать форму и также легкостью в уходе. А вот одеялам, в которые насыпали соли, приписывают еще и лечебный эффект — говорят, благотворно влияют на иммунитет. Но все это частности, давайте лучше разберемся с тем, для чего вообще нужны и как работают тяжелые одеяла. Может, нам их вообще не надо?

Как работает тяжелое одеяло

Тяжелое одеяло создает глубокое сенсорное давление. Считается, что оно способствует расслаблению и благотворно влияет на нервную систему. Тяжелое одеяло создает ощущение объятий, которые, как известно, успокаивают и помогают снизить уровень тревожности. Собственно, вот и весь секрет — одеялко обнимает, вы расслабляетесь и отбываете в царство Морфея до самого звонка будильника.

Кстати, прессотерапия, в основе которой лежит создание глубокого сенсорного давления, широко используется в терапии людей с расстройствами аутистического спектра, с задержками или нарушениями интеллектуального или психического развития.

При выборе тяжелого одеяла рекомендуется брать то, вес которого составляет 5-10% от веса человека, который будет под ним спать. Весите 50 килограммов — берите 5-килограммовое одеяло. Можно ли потяжелее? Ну, запретить вам никто не сможет, но чуть ниже мы расскажем, почему этого делать не стоит.

Плюсы сна под тяжелым одеялом

Как уже говорилось, в объятиях безопасно, а значит, организм быстрее перестанет «прислушиваться», не идет ли в вашу пещеру хищник, сердцебиение нормализуется, мышцы расслабятся — спокойно ночи, малыши! Также «обнимашки» стимулируют выработку эндорфина и серотонина, гормонов радости, и снижают выработку гормона стресса кортизола. В таком коконе вы точно уснете быстро, спать будете крепко, проснетесь отдохнувшими и полными сил. В долгосрочной перспективе такое снижение тревожности и здоровый сон позволяет справиться со стрессом и служит для лечения и профилактики депрессии. Но не стоит думать, что одно одеяло решит все проблемы — с тревожностью, стрессом и тем более депрессией нужно бороться с помощью специалистов.

Минусы и противопоказания

Тяжелые одеяла противопоказаны для младенцев, людей с заболеванием органов дыхания (в том числе при астме или склонности к апноэ), сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемах с позвоночником (остеохондрозу не понравятся «обнимашки»), а также для тех, кто страдает клаустрофобией.

Что касается минусов, то в числе первых — высокая цена. Также массу неприятностей могут доставить стеклянные шарики, если чехол порвется, соль, если впитает неприятные запахи (а она впитает), лузга гречихи, которая и сама по себе пахнет не слишком приятно (некоторым нравится, но это все-таки удовольствие на любителя). А одеяло с полипропиленовыми шариками не обладает достаточной воздухопроницаемостью и в теплом помещении под ним очень жарко.

Как обещали — пара слов про важность веса

Если в магазине вам будут «сватать» изделие весом в 15% от вашего собственного, лучше вежливо отказаться, особенно, если до этого никогда не спали под тяжелым одеялом. Под 15% вам будет тяжело, проверено.

И под 10%, вероятно, тоже будет тяжеловато, если ваше тело — не сплошные мышцы. В первый раз лучше купить одеяло полегче, а потом, когда привыкнете и, если захотите потяжелее, — взять новое.

А еще лучше перед покупкой, если есть возможность, протестировать тяжелое одеяло. Попробуйте полежать под ним хотя бы 15 минут и оцените свое состояние. Быть может, у вас начнется тахикардия или прорежется клаустрофобия, о наличии которой вы до сих пор не догадывались.

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