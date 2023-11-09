Тягач насмерть сбил женщину в Тимашевске

Смертельная авария произошла 8 ноября в 20:53 на 67 км трассы «Краснодар — Ейск» в районе трубного завода.

По предварительным данным, водитель тягача SITRAK ехал со стороны Тимашевска в сторону станицы Брюховецкой. Он сбил 56-летнюю жительницу Тимашевска.

В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, пишет газета «Знамя Труда» со ссылкой на Тимашевский ОГИБДД.

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