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Тягач насмерть сбил женщину в Тимашевске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tyagach-nasmert-sbil-zhenshhinu-v-timashevske
Тягач насмерть сбил женщину в Тимашевске
Фото t.me/zttim

Смертельная авария произошла 8 ноября в 20:53 на 67 км трассы «Краснодар — Ейск» в районе трубного завода.

По предварительным данным, водитель тягача SITRAK ехал со стороны Тимашевска в сторону станицы Брюховецкой. Он сбил 56-летнюю жительницу Тимашевска.

В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, пишет газета «Знамя Труда» со ссылкой на Тимашевский ОГИБДД.

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