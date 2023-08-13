«Ты уедешь на прекрасном автобусе»: пьяный мужчина устроил «шоу» под окнами многоэтажки в Сочи. Видео

Неадекватный мужчина испортил воскресное утро жителям многоквартирного дома на улице Яна Фабрициуса.

Очевидцы сняли действия мужчины на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что обнаженный по пояс мужчина, вымазавшись в грязи, ходит под окнами дома и выкрикивает странны фразы:

«Ты уедешь на прекрасном автобусе»

«Помогите, люди! Не убивайте друг друга»

«Стойте! Ничего не делайте. Ждите помощи»;

«Мы на кладбище, а я директор этого кладбища».

Мужчина ходил из стороны в строну и врезался головой в первый этаж дома и подпорную стену. Вероятней всего, в тот момент он находился в наркотическом опьянении.

«В дежурную часть отдела полиции Хостинского района Сочи поступило сообщение о том, что на улице Яна Фабрициуса мужчина неадекватно себя ведет», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Прибывшие на место полицейские задержали дебошира. Им оказался 48-летний приезжий. Его передали медикам для оказания помощи.

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