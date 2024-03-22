Творческий конкурс #ПроСферум запустили для креативных педагогов в России

«Сферум» объявило о старте нового конкурса, в котором педагоги смогут креативно рассказать о своем опыте использования сервиса.

Учителя смогут поделиться историями о том, как учебный профиль «Сферум» в «VK Мессенджере» помогает в работе, дополняет уроки, а также о самых полезных функциях. Авторы лучших работ выиграют полезные подарки.

Чтобы присоединиться к конкурсу, педагоги из школ, колледжей и детских садов до 31 марта этого года должны написать пост или снять видео о том, как «Сферум» помогает им в работе. Затем его следует опубликовать на своей странице или в сообществе образовательной организации «ВКонтакте» с хештегом #ПроСферум. Страница должна быть открыта для других пользователей.

Результаты конкурса станут известны 15 апреля этого года. Десяти победителям вручат набор для съемок, состоящий из экшен-камеры, штатива, кольцевой лампы, петличного микрофона. Также они получат брендированные подарки от сервиса.

Кроме того, 50 лучшим педагогам вручат брендированные подарки от «Сферума». Также каждый из ТОП-50 сможет стать частью «Лидеров Сферума» — профессионального сообщества единомышленников в сфере образования.

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