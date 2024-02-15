Более 800 откликов пришло на вакансии по программе «Земский учитель» на Кубани

На вакансии в сельских школах Кубани на портале «Земский учитель» поступают отклики от педагогов со всей России. Программу реализуют в рамках нацпроекта «Образование».

В Институте развития образования Краснодарского края будут принимать заявки от учителей до 15 апреля включительно. Всего по программе «Земский учитель» в этом году в кубанские школы планируют привлечь 30 педагогов.

Победителям конкурсного отбора выплатят по 1 млн рублей. Эти деньги можно будет потратить по своему усмотрению. Подробности по условиям участия в программе, а также требования к кандидатам на вакансии опубликованы на сайте. Также эта информация доступна по телефону 8 (861) 203-55-59.

Всего в рамках программы «Земский учитель» с 2020 года на работу в кубанские учебные заведения привлекли 332 специалиста. За это время пришло около 10 тыс. откликов на вакансии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прием документов по программе «Земский учитель» стартовал в Краснодарском крае.