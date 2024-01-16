Прием документов по программе «Земский учитель» стартовал в Краснодарском крае

О начале программы 16 января сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова в соцсетях.

По словам замглавы края, в 2024 году по программе «Земский учитель» в сельские школы планируют привлечь 30 педагогов. По новому отбору уже есть более 300 откликов.

«Школы ждут учителей начальных классов, предметников и логопедов. Это хорошая возможность для опытных специалистов и выпускников педколледжей и вузов гарантированно устроиться на работу и получить выплату в 1 млн рублей. Помогают в районах и с жильем — предоставляют служебное или компенсируют аренду», — написала Анна Минькова в Telegram.

Так, начиная с 2020 года, в сельские школы региона пришли работать 332 педагога. За это время на участие в программе «Земский учитель» подали около 10 тыс. заявок.

«Нам важен каждый специалист. Используем все возможности, чтобы решить кадровый вопрос. Благодаря «Земскому учителю» мы закрыли вакансии, на которые искали педагога по несколько лет», — отметила вице-губернатор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преподаватель химии в Курганинске благодаря проекту «Земский учитель» получит миллион рублей.