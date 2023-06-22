Туры, олени, еноты: в Кавказском заповеднике в Сочи случился «бэби бум»

Конец мая и начало июня принес пополнение сразу в несколько звериных семей, обитающих в вольерном комплексе экоцентра «Лаура». Детеныши появились у двух самок западнокавказского тура, в семействе пятнистых оленей и у двух самок енота.

В семействе западнокавказских туров — трое детенышей. Две самки принесли потомство с разницей в несколько недель. В настоящее время все детеныши кормятся самостоятельно, молока у матерей достаточно. Самки оберегают детей от посторонних глаз и непрошенных гостей, отчего возникают сложности в некоторых исследованиях. Например, пока неизвестно, какого пола новые обитатели вольерного комплекса. От пола детенышей будет зависеть их дальнейшая судьба — останутся ли они в «Лауре» или переедут на кордон Гузерипль в Адыгее, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

«Детеныши подрастут, и если среди них есть самец, то отец турят будет считать его соперником. Это приведет к сражениям за территорию. Нам этого конечно не надо. А если окажутся все самки, то, вполне возможно, они здесь и останутся жить», — сказал специалист отдела экологического просвещения заповедника Иван Воробьев.

Родителями неделю назад стали и пятнистые олени. До недавнего времени мать прятала олененка в дальнем углу вольера, но сегодня он самостоятельно изучает границы вольера. Сообщается, что детеныш не сторонится туристов и сотрудников, хотя и относится ко всему с осторожностью.

В вольере енотов — шесть детенышей. Потомство принесли сразу две самки.

Для сотрудников вольерного комплекса такой «бэби-бум» — свидетельство того, что животным в полувольных условиях живется максимально комфортно.

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