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Достопримечательность озера Абрау со сломанным крылом: лебедь Гоша вернулся к людям

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dostoprimechatelnost-ozera-abrau-so-slomannym-krylom-lebed-gosha-vernulsya-k-lyudyam
Достопримечательность озера Абрау со сломанным крылом: лебедь Гоша вернулся к людям
Фото t.me/novorab_official

Знаменитый Гоша уже несколько лет живет на озере Абрау.

О появлении лебедя после исчезновения сообщила жительница СНТ «Факел» Ирина Смолянинова. По ее словам, птица не боится людей и часто можно ее увидеть возле отдыхающих или рыбаков. Гордая птица не стесняется принимать угощения и дает себя погладить.

«Глаза уже по привычке всегда ищут белогрудого красавца, когда автомобиль приближается к озеру. И так грустно становится, если его вдруг нигде не видно», — рассказал Смолянинова.

Женщина рассказала, что с весны несколько месяцев Гоша не появлялся на привычных местах. По ее словам, однажды лебедь пропал почти на полгода после сильного наводнения и залива озера.

«Я не знаю, знакомо ли ему чувство одиночества, но однажды, несколько лет назад, когда на озеро прилетело несколько лебедей, Гоша плавал рядом с ними, и мне казалось, что они понимают друг друга. Я так радовалась за него! А когда «чужие» лебеди улетели, Гоша опять остался один. Как же ему одиноко в этом мире без своих благородных собратьев, без невесты», — поделилась женщина.

Совсем недавно Гоша вернулся к своим берегам, сообщает «Новороссийский рабочий».

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