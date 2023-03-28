Турцию, Кавказ и Санкт-Петербург россияне назвали лучшими направлениями для весенних поездок
По данным одного из сервисов для планирования путешествий, 68,9% весенних путешествий россияне планируют внутри страны.
За границу собираются только треть путешественников — 31,1%. Ехать туда, где тепло, хотят 64,5% опрошенных. Теплый климат не так важен для 35,5%.
Путешественники с марта по май планируют отправиться в Турцию — 11,2% респондентов считают, что лучше всего поехать в Стамбул или Анталью.
Кавказ назвали 10,1% опрошенных. Там путешественники планируют в первую очередь посетить Минеральные Воды и Кисловодск. Третье место занял Санкт-Петербург (9,5%).
Также популярными направлениями для путешествия являются Калининград (8,4%), Дагестан (7,3%), Сочи (6,7%), Ереван (5%), Алтай (3,9%), Казань (3,4%) и Таиланд (2,8%), пишет RT.
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