Турцию, Кавказ и Санкт-Петербург россияне назвали лучшими направлениями для весенних поездок

По данным одного из сервисов для планирования путешествий, 68,9% весенних путешествий россияне планируют внутри страны.

За границу собираются только треть путешественников — 31,1%. Ехать туда, где тепло, хотят 64,5% опрошенных. Теплый климат не так важен для 35,5%.

Путешественники с марта по май планируют отправиться в Турцию — 11,2% респондентов считают, что лучше всего поехать в Стамбул или Анталью.

Кавказ назвали 10,1% опрошенных. Там путешественники планируют в первую очередь посетить Минеральные Воды и Кисловодск. Третье место занял Санкт-Петербург (9,5%).

Также популярными направлениями для путешествия являются Калининград (8,4%), Дагестан (7,3%), Сочи (6,7%), Ереван (5%), Алтай (3,9%), Казань (3,4%) и Таиланд (2,8%), пишет RT.

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