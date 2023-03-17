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Сочи, Геленджик и Анапа вошли в топ-10 популярных направлений для семейных путешествий в апреле

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochi-gelendzhik-i-anapa-voshli-v-top-10-populyarnyh-napravlenij-dlya-semejnyh-puteshestvij-v-aprele
Сочи, Геленджик и Анапа вошли в топ-10 популярных направлений для семейных путешествий в апреле
Фото пресс-службы администрации Сочи

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил, куда россияне собираются ехать в апреле на отдых всей семьей.

На первом месте находится Сочи с 18% бронирований. Чаще всего там бронируют отдых на 6 дней, цена номера в сутки составляет 4,2 тыс. рублей.

Второе место занял Санкт Петербург с 15% бронирований. Туда поедут семьями в среднем на 5 дней. Номер в гостинице можно снять за 4,8 тыс. рублей.

На третьем месте Казань. Там отдохнут 5% путешественников. Отдых обойдется в 4 тыс. рублей в день.

Москва заняла четвертое место. Замыкает пятерку направлений Кисловодск.

Также в топ-10 вошли Геленджик (6-е место) и Анапа (9-е место). В Геленджике бронируют отдых продолжительностью 6 дней за 3,7 тыс. рублей за номер. В Анапе — 10 дней по средней цене 2,8 тыс. рублей за номер, сообщает пресс-служба Tvil.ru.

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