Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Турция с июля увеличит сборы за прохождение торговых судов через черноморские проливы

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/turtsiya-s-iyulya-uvelichit-sbory-za-prohozhdenie-torgovyh-sudov-cherez-chernomorskie-prolivy
Турция с июля увеличит сборы за прохождение торговых судов через черноморские проливы
Фото smuldur, pixabay.com

Информация об этом появилась в турецких СМИ со ссылкой на источники в министерстве транспорта Турции.

Сообщают, что с 1 июля турецкие власти на основании Конвеции Монте увеличат сборы за прохождение торговых судов в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3%. Теперь их размер составит 4,42 доллара.

В этом году Турция планирует получить доходы в бюджет страны от взимания платы за прохождение торговых судов в Черное море около 900 млн долларов. В прошлые года объем доходов с Босфора и Дарданнелы у Турции был на уровне 170 млн долларов, пишет газета Aydinlik.

Читайте также: бизнесмены Турции из-за парома в Сочи попросили упростить визовый режим для въезда в Россию. Об этом на встрече с генконсулом РФ Валерием Тимашовым сообщил глава Торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби.

Статьи
Не кофе: семь напитков, которые помогут быстро проснуться
Не кофе: семь напитков, которые помогут быстро проснуться
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 4 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 июня
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Не аллерген, но переносчик: врач рассказал об опасности тополиного пуха
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях