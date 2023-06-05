Турция с июля увеличит сборы за прохождение торговых судов через черноморские проливы

Информация об этом появилась в турецких СМИ со ссылкой на источники в министерстве транспорта Турции.

Сообщают, что с 1 июля турецкие власти на основании Конвеции Монте увеличат сборы за прохождение торговых судов в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы на 8,3%. Теперь их размер составит 4,42 доллара.

В этом году Турция планирует получить доходы в бюджет страны от взимания платы за прохождение торговых судов в Черное море около 900 млн долларов. В прошлые года объем доходов с Босфора и Дарданнелы у Турции был на уровне 170 млн долларов, пишет газета Aydinlik.

Читайте также: бизнесмены Турции из-за парома в Сочи попросили упростить визовый режим для въезда в Россию. Об этом на встрече с генконсулом РФ Валерием Тимашовым сообщил глава Торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби.