Турпутевки могут подорожать из-за отмены ковидных льгот в России

Со следующего года в стоимость турпутевок войдут взносы в резервный фонд и фонд персональной ответственности.

Ранее такие взносы собирали для оказания помощи туристам при чрезвычайных ситуациях, однако до 31 декабря на них действуют мораторий, который ввели в 2020 году из-за пандемии.

В связи с отменой моратория и возвращением взносов вырастут расходы бизнеса, а вместе с ними и стоимость путевок. В Ассоциации туроператоров считают, что это приведет к негативным последствиям, в том числе изъятию из оборота средств, которые можно было бы направить на развитие бизнеса.

В Минэкономразвития считают, что продление моратория не требуется, поскольку туристический рынок восстанавливается, в том числе турпоток в Египет, Турцию и Таиланд. Кроме того, средства фондов в первую очередь направлены на защиту прав туристов, отмечают в министерстве.

«Ссейчас динамика активно растет: согласно данным Росстата, турпоток в стране вырос за год на 16,5%, что коррелируется с динамикой туроператорских продаж», — подчеркнули в Минэкономразвития.

Кроме того, для бизнеса в этом году уже ввели ряд льгот — для туроператоров, которые работают в сфере внутреннего туризма, установили нулевой НДМ и продлили льготную ставку страхования ответственности до 2025 года.

В Госдуме ситуацию с повышением цен на путевки пообещали взять под контроль.

«В условиях нестабильной международной и сложной экономической ситуации внутри России государство и правительство не только должны четко просчитывать свои действия и последствия от них, но и постоянно следить, чтобы оперативно иметь возможность ее корректировать. Сегодня важно сделать так, чтобы у россиян сохранилась возможность доступного отдыха», — пояснила зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

Сейчас в фондах помощи туристам находится более 2 млрд рублей — фонды достаточно наполнены, поскольку в последние годы не было крупных банкротств туроператоров, пишут «Известия».

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