Субсидирование авиакомпаний за полеты по России продлевать не будут

В прошлом году авиакомпании получили 100 млрд рублей для возмещения расходов на полеты внутри России в связи с санкциями.

Однако на 2024 год субсидирование российских авиакомпаний, скорее всего, продлено не будет, заявил замминистра транспорта Игорь Чалик. Сейчас субсидии выделяются в зависимости от количества перевезенных пассажиров. В этом году на это предусмотрено 25,3 млрд рублей, последнюю часть распределили за рейсы с ноября по март.

При этом Чалик отметил, что субсидии закрытым аэропортам юга России могут продолжать выделять, если в следующем году их не откроют, а остальные ежегодные программы продолжат.

«В настоящее время в России действуют три программы субсидирования пассажирских авиаперевозок — региональные перевозки, субсидии Дальневосточной авиакомпании, перевозка наименее социально защищенных групп граждан и жителей Дальнего Востока. Суммарный бюджет программ на этот год составляет порядка 25 млрд рублей. Программы субсидирования воздушных пассажирских перевозок продолжат свое действие в 2024 году», — цитирует пресс-службу Минтранса РФ ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2023 году на работу 11 закрытых аэропортов России выделили более 5 млрд рублей.