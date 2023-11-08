В 2023 году на работу 11 закрытых аэропортов России выделили более 5 млрд рублей

Средства направили на поддержание работы 11 закрытых аэропортов на юге и в центре России, сообщил 8 ноября заместитель министра транспорта Игорь Чалик.

«Они закрыты по объективным причинам, но персонал там сохранился, плюс часть аэропортов обслуживает гражданскую авиацию. Они живут, они работают — вот эти деньги мы им на поддержку и выделили», — цитирует Игоря Чалика «Парламентская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полеты запретили 24 февраля 2022 года из 11 аэропортов — Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Белгорода, Симферополя, Воронежа, Брянска, Курска, Липецка и Элисты.

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