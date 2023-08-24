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Турпоток в Краснодарский край с начала года вырос на 4%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/turpotok-v-krasnodarskij-kraj-s-nachala-goda-vyros-na-4
Турпоток в Краснодарский край с начала года вырос на 4%
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

По словам заместителя губернатора Кубани Александра Руппеля, с начала года Краснодарский край принял 11,6 млн отдыхающих. Это на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.

«При этом горячий сезон в самом разгаре. В отелях на Черноморском побережье мы фиксируем пиковую загрузку – 95%, на Азовском – 87%», — отметил вице-губернатор.

Также Руппель сообщил о том, что за год на 22% — до 128 увеличилось число классифицированных пляжей. «Синий» флаг получили 82 пляжа.

На совещании обсудили работу по пресечению установки незаконных торговых объектов на пляжах и набережных. Замглавы региона напомнил об ответственности глав муниципальных образований за соблюдение схем размещения нестационарных торговых и сервисных объектов.

Также говорили о том, что важно продолжить создавать пляжи в местах традиционного отдыха в степных территориях. На сегодняшний день в крае обустроено 16 таких объектов, количество таких пляжей увеличат, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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