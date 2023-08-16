На 13% вырос объем доходов Краснодарского края от уплаты курортного сбора

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, с январь по июль доход от курортного сбора составил 393,4 млн рублей.

Это 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным на 1 августа курортный сбор уплатили 1,15 млн отдыхающих.

По прогнозу, объем доходов бюджета Краснодарского края от уплаты курортного сбора в 2024 году составит 610 млн рублей, что на 19,3% или 137 млн рублей меньше, чем по итогам 2022 года. В ведомстве добавили, что в случае присоединения Новороссийска к территории проведения курортного сбора дополнительный доход в бюджет края ориентировочно составит 7,2 млн рублей.

В прошлом году доходы Кубани от курортного сбора составили рекордные 747 млн рублей. Рост доходов произошел благодаря увеличению ставки самого налога и за счет расширения территории эксперимента, сообщает РБК.

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