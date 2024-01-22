Турпоток на горнолыжных курортах Кубани в новогодние праздники вырос на 75%

В целом по России турпоток, по предварительным данным, в праздничные дни вырос на 19% по сравнению с прошлым годом — более 500 тыс. человек.

Средняя загрузка отелей при этом составила более 80%, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко 22 января в ходе совещания премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Он отметил, что профильные службы и туристическая отрасль были готовы к нагрузкам, поэтому новогодние праздники прошли без серьезных происшествий. Кроме того, за период выходных транспортная отрасль обслужила 5,7 млн пассажиров, при этом существенного роста стоимости билетов удалось избежать.

Лидеры по количеству туристов — Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. В общей сложности на них приходится более 35% туристических поездок.

Кроме того, растет популярность горнолыжных курортов — на Кубани их посетили на 75% туристов больше, чем в прошлом году. Второй по популярности — Шерегеш, третий — курорты Северного Кавказа, сообщает ТАСС.

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