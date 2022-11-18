Туроператоры открыли ранние продажи летних путевок в Краснодарский край на 2023 год

Фото пресс-службы администрации Сочи

По данным экспертов Ассоциации туроператоров, уже доступно раннее бронирование на курорты Краснодарского края, однако цены на путевки в летнем сезоне 2023 года стали выше.

К середине ноября у нескольких крупных туроператоров, работающих на внутреннем рынке, появились в продаже туры в Краснодарский край, Крым и Абхазию на лето 2023 года. В зависимости от направлений, в продаже имеются от 30% до 50% запланированных на будущее лето программ. В основном это туры в Сочи, Анапу и Геленджик, Абхазию и Крым.

По данным участников туристического рынка, первые продажи предстоящего сезона показали, что предпочтения туристов не изменились в сравнении с этим сезоном. Лидером спроса все также остается Сочи.

В среднем размер скидки по раннему бронированию на летнее проживание на курортах Краснодарского края составляет 10-20%, в Абхазии — до 15%. Отдельные гостиницы Кубани предлагают сейчас скидки и до 40%.

При этом цены на путевки по сравнению с этим годом повысились — в среднем на 5-20%. В некоторых отелях Сочи эксперты отмечают двукратный рост. Однако эксперты также отмечают, что, несмотря на удорожание отдыха, скидки раннего бронирования позволяют купить тур по ценам этого года, сообщает пресс-служба АТОР.

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