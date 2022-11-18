Краснодарский край с начала года принял более 16 млн туристов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий в рамках Сочинского культурного инвестиционного форума.

По словам Михаила Зарицкого, Кубань с начала года приняла уже более 16 млн гостей.

«Несмотря на режим закрытого неба, с конца февраля турпоток не только не снизился, но и превосходит на несколько процентов показатели прошлого года», — подчеркнул глава курортного ведомства.

Врио министра курортов региона отметил, что все больше приезжающих в Краснодарский край гостей могут позволить себе проживание в высококлассных отелях и более качественный отдых с дополнительными услугами, сообщает РИА «Новости».

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