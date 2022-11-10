Кубань вошла в десятку самых востребованных направлений для отдыха в коттедже в ноябре

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Об этом сообщили в одном из российских сервисов бронирования.

По данным сервиса, бронирование коттеджей на выходные стало одним из любимых способов для проведения выходных. Самые любимые россиянами места, где можно провести выходные в коттедже — это Краснодарский край и Карелия.

На первом месте среди самых востребованных направлений для отдыха в коттедже в ноябрьские выходные находится Сортавала (Карелия). Там коттедж можно было снять за 6,3 тыс. рублей за ночь.

На втором месте — Сочи. Там цена коттеджа составила 6,2 тыс. рублей за ночь. Также в десятку направлений вошла Красная Поляна. Там коттедж стоит 10,8 тыс. рублей за ночь — это 5 место. Анапа со стоимостью 1,7 тыс. рублей за коттедж заняла 10 место, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Tvil.ru.

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