Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кубань вошла в десятку самых востребованных направлений для отдыха в коттедже в ноябре

Общество
10.11.2022 08:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-voshla-v-desyatku-samyh-vostrebovannyh-napravlenij-dlya-otdyha-v-kottedzhe-v-noyabre
Кубань вошла в десятку самых востребованных направлений для отдыха в коттедже в ноябре
Фото pxhere.com

Об этом сообщили в одном из российских сервисов бронирования.

По данным сервиса, бронирование коттеджей на выходные стало одним из любимых способов для проведения выходных. Самые любимые россиянами места, где можно провести выходные в коттедже — это Краснодарский край и Карелия.

На первом месте среди самых востребованных направлений для отдыха в коттедже в ноябрьские выходные находится Сортавала (Карелия). Там коттедж можно было снять за 6,3 тыс. рублей за ночь.

На втором месте — Сочи. Там цена коттеджа составила 6,2 тыс. рублей за ночь. Также в десятку направлений вошла Красная Поляна. Там коттедж стоит 10,8 тыс. рублей за ночь — это 5 место. Анапа со стоимостью 1,7 тыс. рублей за коттедж заняла 10 место, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Tvil.ru.

Читайте также: как в 2023 году отдохнуть дольше, чем положено по трудовому календарю.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
  2. Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
  3. ФАС предложила с 1 декабря увеличить цену на газ в России на 8,5%
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года
Прямой эфир
Мы в соцсетях