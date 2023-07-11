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Туроператоры не зарегистрировали массовых отмен туров на Черноморские курорты Кубани из-за ливней

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/turoperatory-ne-zaregistrirovali-massovyh-otmen-turov-na-chernomorskie-kurorty-kubani-iz-za-livnej
Туроператоры не зарегистрировали массовых отмен туров на Черноморские курорты Кубани из-за ливней
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Об этом сообщили в Российском союзе туроператоров.

По данным ведомства, туроператоры не фиксировали в последние дни массовых отказов от поездок на Черное море, а также заявок на переселение.

В курортная инфраструктура Сочи, по данным РСТ, функционирует без сбоев. Гостиницы и отели оснащены собственными генераторами. В Анапе из-за ливней оказались подтоплены несколько улиц. Вода везде сошла, погода пришла в норму.

В РСТ отметили, что с трудностями из-за непогоды столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах, пишет «Коммерсантъ».

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