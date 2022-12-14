Туроператорам России продлили отсрочку для возврата средств клиентам

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий туроператорам в 2023 году получить отсрочку на возврат денег за туры, отмененные по объективным причинам.

Закон позволяет кабмину устанавливать основания, порядок, сроки и условия возврата средств или предоставления равнозначного тура.

Ранее правительство предоставляло отсрочку по турам, не состоявшимся в 2020–2021 годах из-за пандемии коронавируса. Новый закон распространяет отсрочку возврата денег за путевки, которые были приобретены до начала СВО. Сейчас задолженность перед туристами остается — путешествия отменялись из-за закрытия воздушного сообщения или отказа в приеме российских самолетов, сообщает РИА «Новости».

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