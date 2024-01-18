Турок обманул жителя Новороссийска на 5 млн рублей, пообещав биткоины за машину

За фальшивую сделку на покупку автомобиля за криптовалюту в отношении 38-летнего гражданина Турции завели уголовное дело о мошенничестве.

По данным следствия, иностранец предложил жителю Новороссийска выкупить у него дорогую иномарку за криптовалюту. Он помог продавцу установить специальное приложение и сказал, что уже перечислил биткоины на криптокошелек.

Сделку новороссиец заключил с супругой мошенника, которая о планах мужа ничего не знала, и передал автомобиль новому владельцу. Машину злоумышленник забрал и скрылся на территории соседнего государства.

Позже, находясь в Турции, продавец узнал, что денег на криптокошельке нет. Сумма ущерба составила 5 млн рублей.

В ходе розыска мошенника задержали на границе РФ. На время следствия его заключили под стражу. Материалы дела передали в суд, иностранцу грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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