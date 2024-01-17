«Сотрудника службы безопасности банка» будут судить в Новороссийске

Полицейские завершили расследование уголовных дел о мошенничестве и краже в отношении 42-летнего жителя Краснодара.

По данным следствия, злоумышленник по телефону представлялся сотрудником службы безопасности банка. Обманом он узнавал у потерпевших личные данные банковских карт и получал доступ к их счетам. От действий афериста пострадали четыре женщины из разных регионов страны. Общий ущерб составил около 150 тыс. рублей.

В ходе расследования стало известно, что в 2021 году подозреваемый с 33-летним сообщником, который сейчас уже осужден, украл у своего работодателя экскаватор-погрузчик стоимостью почти 4 млн рублей. Злоумышленники продали машину в соседнем районе. Полицейские уже нашли, изъяли и вернули спецтехнику собственнику.

Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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