Турнир по силовому экстриму пройдет 8 июня в центре Краснодара

Краевые соревнования «Самый сильный человек Кубани» пройдут 8 июня в 11:00 в ТК «Центр Города».

За звание сильнейшего человека Кубани в личном зачете посоревнуются десять атлетов, которым предстоит пройти пять испытаний. Для зрителей также подготовили конкурсы, на мероприятии будут вручаться подарки от партнеров турнира. На соревнованиях выступит рок кавер-группа LAAV.

Ведущим турнира станет восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, президент Федерации силового экстрима «Кубань» Михаил Кокляев. Гостем и главным судьей будет президент Федерации силового экстрима Башкортостана Денис Вагапов, сообщает пресс-служба департамента по физической культуре и спорту администрации Краснодара.

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