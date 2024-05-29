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Турнир по силовому экстриму пройдет 8 июня в центре Краснодара

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/turnir-po-silovomu-ekstrimu-projdet-8-iyunya-v-tsentre-krasnodara
Турнир по силовому экстриму пройдет 8 июня в центре Краснодара
Турнир по силовому экстриму пройдет 8 июня в центре Краснодара

Краевые соревнования «Самый сильный человек Кубани» пройдут 8 июня в 11:00 в ТК «Центр Города».

За звание сильнейшего человека Кубани в личном зачете посоревнуются десять атлетов, которым предстоит пройти пять испытаний. Для зрителей также подготовили конкурсы, на мероприятии будут вручаться подарки от партнеров турнира. На соревнованиях выступит рок кавер-группа LAAV.

Ведущим турнира станет восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, президент Федерации силового экстрима «Кубань» Михаил Кокляев. Гостем и главным судьей будет президент Федерации силового экстрима Башкортостана Денис Вагапов, сообщает пресс-служба департамента по физической культуре и спорту администрации Краснодара.

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