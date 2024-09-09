Турнир древних русичей «Золотой кабан» прошел в Усть-Лабинске

Рыцарский турнир провели в Александровской крепости.

Участники сражались на мечах, стреляли из лука и дрались в массовом сражении. Лучшим по итогам турнира вручили награды и призы.

Турнир прошел по правилам ливингхистори времен раннего средневековья в четырех номинациях. Кроме того, там представили экспозицию, на которой можно было увидеть диораму Александровской крепости из папье-маше автора Игоря Помусского, сообщает сетевое издание «Усть-Лабинск».

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