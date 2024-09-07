Новый рекорд: сырную косичку длиной 189 метров сплели на фестивале сыра в Адыгее

Фестиваль адыгейского сыра в этом году проводят 7 и 8 сентября на Даховской поляне в Адыгее. В рамках праздника установили новый рекорд — сплели самую длинную в России копченую сырную косичку.

Об этом 7 сентября сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

«Мы зафиксировали очередной рекорд! На Фестивале адыгейского сыра представлена самая длинная в стране сырная копченая косичка! Длина копченого плетеного сыра «косичка» составила 189 м, вес — 195,8 кг», — написал Кумпилов в Telegram.

Он рассказал, что для изготовления гигантской «косички» понадобилось 2,5 т молока, 24 часа и усердия 12 человек.

Рекорд зафиксировали с использованием поверенного оборудования в присутствии представителей Книги рекордов России. Кумпилов напомнил, что в Книге рекордов России уже есть достижения адыгейских производителей. Так на прошлых фестивалях представляли самую большую головку адыгейского сыра весом свыше 140 кг, самый большой халюж с адыгейским сыром и установили рекорд по одновременному поеданию адыгейского сыра.

Читайте также: «Фестиваль друзей» стартует 7 сентября на Арбате в Краснодаре.