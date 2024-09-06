«Фестиваль друзей» стартует 7 сентября на Арбате в Краснодаре

Мероприятие станет местом знакомства и общения людей разных возрастов и интересов. Всех желающих ждут живая музыка, мастер-классы и зоны отдыха. Фестиваль начинается 7 сентября в 18:00.

Для гостей выступят кавер-группы «Патифонъ» и «Олд Скулл», студия игры на барабане «Арин Берд Бенд», а также номера исполнит школа брейк-данса «Дети Фанка».

Также на мероприятии проведут мастер-классы. Сообщество «Добрый Юг» будет учить делать брелоки, а преподаватели Академии креативного кластера помогут рисовать различные картины на металлической основе.

Кроме того, 7 и 8 сентября каждый желающий сможет приобрести различные ручные изделия. Ярмарка ремесленников будет работать с 9:00 до 12:00. С 12:00 до 18:00 пройдет показ картин кубанских художников.

Городское событие проводят в рамках фестиваля «Краснодар — Дом молодежи». Организатором выступает городское управление по делам молодежи вместе с Домом молодежи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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