Turkish Airlines отменила все рейсы в Сочи до конца 2022 года

Фото turkishairlines.com

Об этом говорится на сайте авиакомпании. Причины отмены авиарейсов Turkish Airlines не уточняются.

Компания сообщила, что все рейсы в Сочи, Ростов-на-Дону и Екатеринбург отменили до 31 декабря включительно. Turkish Airlines также отменила до конца года все рейсы в Минск.

Пассажиры Turkish Airlines, чьи рейсы отменили, могут уточнить всю интересующую информацию о возврате средств через колл-центр, офисы продаж, сайт и мобильное приложение.

Turkish Airlines приостановили рейсы в Сочи весной 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

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