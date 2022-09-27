Turkish Airlines отменила все рейсы в Сочи до конца 2022 года
Общество
27.09.2022 13:03
Об этом говорится на сайте авиакомпании. Причины отмены авиарейсов Turkish Airlines не уточняются.
Компания сообщила, что все рейсы в Сочи, Ростов-на-Дону и Екатеринбург отменили до 31 декабря включительно. Turkish Airlines также отменила до конца года все рейсы в Минск.
Пассажиры Turkish Airlines, чьи рейсы отменили, могут уточнить всю интересующую информацию о возврате средств через колл-центр, офисы продаж, сайт и мобильное приложение.
Turkish Airlines приостановили рейсы в Сочи весной 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.
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