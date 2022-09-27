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Turkish Airlines отменила все рейсы в Сочи до конца 2022 года

Общество
27.09.2022 13:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/turkish-airlines-otmenila-vse-rejsy-v-sochi-do-kontsa-2022-goda
Turkish Airlines отменила все рейсы в Сочи до конца 2022 года
Фото turkishairlines.com

Об этом говорится на сайте авиакомпании. Причины отмены авиарейсов Turkish Airlines не уточняются.

Компания сообщила, что все рейсы в Сочи, Ростов-на-Дону и Екатеринбург отменили до 31 декабря включительно. Turkish Airlines также отменила до конца года все рейсы в Минск.

Пассажиры Turkish Airlines, чьи рейсы отменили, могут уточнить всю интересующую информацию о возврате средств через колл-центр, офисы продаж, сайт и мобильное приложение.

Turkish Airlines приостановили рейсы в Сочи весной 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

Читайте также: из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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