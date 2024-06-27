Туристы засняли на видео активный грязевой вулкан в море в Темрюкском районе

Очевидцы сообщили утром 27 июня об активном грязевом вулкане, который они увидели в море между поселками Пересыпь и За Родину.

Видеозапись опубликовали в социальных сетях. Активность грязевого вулкана засняли около 10:00 туристы из Пензы. В комментариях пользователи вспомнили, что недавно такое явление наблюдали и в станице Голубицкой.

Туристы со всей России отправляются в Краснодарский край, чтобы омолодить кожу, поднять настроение и вылечить многие заболевания в местных грязевых источниках. Так, в Темрюкском районе на Таманском полуострове насчитывается около 40 грязевых вулканов.

Кроме того, месторождения лечебных грязей есть в Ейском районе. Грязелечение предлагают и на Черноморских курортах — Анапе и Сочи.

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