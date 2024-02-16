Росприроднадзор назвал причину подозрительного бурления в море на Кубани
На днях на одном из пляжей станицы Голубицкой заметили необычное явление в море. Под водой что-то кипело и оттуда выходили газы.
Ситуацию прокомментировали в Черноморо-Азовском управлении Росприроднадзора. В ведомстве уточнили, что явление в Азовском море может быть связано с предстоящим извержением грязевого вулкана, которые происходят регулярно на Таманском полуострове.
В Росприроднадзоре подчеркнули, что подозрительное бурление в море на Тамани не связано с деятельностью человека. Негативных последствий для окружающей среды в этом районе ранее не фиксировали, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», руководитель комиссии проблем Черного и Азовского морей Краснодарского реготделения РГО Борис Елецкий предположил, что снятое на Тамани явления — это природный выход газов из вулканического жерла.