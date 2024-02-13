Подозрительное бурление в море взволновало жителей Тамани

Необычное явление заметили накануне на одном из пляжей в станице Голубицкой.

Очевидица сообщила в соцсетях, что под водой в море что-то кипело и оттуда выходили газы и сняла это на видео. Мнения пользователей в комментариях к записи разошлись. Одни написали, что это выходят метан и сероводород из подземного грязевого вулкана, а другие предположили, что это может быть канализацией.

Необычное бурление воды в море прокомментировали в Русском географическом обществе.

«Вероятно, это природный выход газов из вулканического жерла. Так как явных признаков канализационных стоков, таких как цветность воды и мутность, не наблюдается», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель комиссии проблем Черного и Азовского морей Краснодарского реготделения РГО Борис Елецкий.

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