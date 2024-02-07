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Трех дельфинов и козла выбросило на берег в Геленджике после шторма

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/treh-delfinov-i-kozla-vybrosilo-na-bereg-v-gelendzhike-posle-shtorma
Трех дельфинов и козла выбросило на берег в Геленджике после шторма
Фото t.me/gelendgik

После сильных порывов ветра на Тонком мысе в Геленджике местные жители нашли тушки животных, которые вынесло большими волнами.

Среди тушек, найденных очевидцами, нашли трех дельфинов и одного козла. Информацию передали в управление МУП БХО для уборки и утилизации мертвых животных.

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