Туристы пожаловались на «гнилую жижу» в море в Анапе

Гости Анапы сообщают о «гнилой черной жиже» в Черном море в районе реки Анапки.

По словам очевидцев, на дне образовался ил из погибших водорослей, появился сильный неприятный запах, а в почерневшей воде нет мальков.

«Первый раз вижу гниющее море. Словно апокалипсис! Я могу понять вонючую камку на берегу, но почему погибла вся тина в воде? Что не так с водой? Как будто туда что-то слили, и от этого погибла тина. Можно ли вообще там купаться? Не вызовет ли эта тухлятина отравление?» — обеспокоена местная жительница.

В комментариях многие присоединились к жалобам и подтвердили, что в самой Анапе, тем более, возле реки, купаться не стоит.

При этом специалисты не раз объясняли происхождение темной воды в самое реке Анапке — цвет дают иловые взвести. Вода мутнеет из-за резкого подъема уровня реки, при сильном течении ил поднимается со дна.

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