Пена в воде: прокуратура проводит проверку информации о загрязнения реки Сочи

Информация о возможном сбросе вредных отходов в реку Сочи в Центральном районе города-курорта распространилась в соцсетях 23 августа.

На видеозаписи, сделанной местными жителями, видна обильная пена на поверхности воды.

«Пена в огромном количестве стекает в реку на стороне улицы Конституции», — написали очевидцы в Telegram.

Они также предположили, что отходы сливает в реку местная автомойка. Прокуратура Сочи начала проверку размещенной в соцсетях информации.

«В настоящее время организован выезд специалистов к участку реки, на котором обнаружено загрязнение для обследований и установления источников загрязнения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По результатам проверки при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.

Читайте также: Водоканал опроверг сообщения «об опасной» воде из-под крана в Сочи.