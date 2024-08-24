Пена в воде: прокуратура проводит проверку информации о загрязнения реки Сочи
Информация о возможном сбросе вредных отходов в реку Сочи в Центральном районе города-курорта распространилась в соцсетях 23 августа.
На видеозаписи, сделанной местными жителями, видна обильная пена на поверхности воды.
«Пена в огромном количестве стекает в реку на стороне улицы Конституции», — написали очевидцы в Telegram.
Они также предположили, что отходы сливает в реку местная автомойка. Прокуратура Сочи начала проверку размещенной в соцсетях информации.
«В настоящее время организован выезд специалистов к участку реки, на котором обнаружено загрязнение для обследований и установления источников загрязнения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По результатам проверки при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования.
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