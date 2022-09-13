Туристы из Гулькевичского и Кавказского районов отправились в сплав по реке Кубань
Общество
13.09.2022 09:48
Любители здорового образа жизни и приключений организовали поход на двухместных на лодках из поселка Новомихайловского.
Сплав прошел удачно, туристы причалили в Кавказском районе. Но путешественники отметили, что впереди их ждут новые, неизведанные маршруты.
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