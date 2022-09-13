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Туристы из Гулькевичского и Кавказского районов отправились в сплав по реке Кубань

Общество
13.09.2022 09:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/turisty-iz-gulkevichskogo-i-kavkazskogo-rajonov-otpravilis-v-splav-po-reke-kuban
Видео канала «Кубань 24»

Любители здорового образа жизни и приключений организовали поход на двухместных на лодках из поселка Новомихайловского.

Сплав прошел удачно, туристы причалили в Кавказском районе. Но путешественники отметили, что впереди их ждут новые, неизведанные маршруты.

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