Туристы из Гулькевичского и Кавказского районов отправились в сплав по реке Кубань

Видео канала «Кубань 24»

Любители здорового образа жизни и приключений организовали поход на двухместных на лодках из поселка Новомихайловского.

Сплав прошел удачно, туристы причалили в Кавказском районе. Но путешественники отметили, что впереди их ждут новые, неизведанные маршруты.

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