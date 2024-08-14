Туристов пригласили собрать урожай на винодельнях Краснодарского края

Любители эногастротуризма смогут сравнить процессы сбора и переработки винограда на разных производствах и узнать, как делают вино.

Собрать урожай можно будет на территории хозяйств «Шато Пино», «Винотеррия», «Кубань-Вино», «Южная винная компания» и других. Туристам расскажут о сортах винограда и особенностях их выращивания.

Многие винодельни при этом также приглашают в погреба и на производство. В стандартную программу энотуриста обязательно входят дегустация вин прошлых урожаев и свежего сока.

«На Кубани более 100 объектов сельского туризма. В прошлом году их посетило более 1 млн человек. Чаще всего это многофункциональные предприятия», — рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

По его словам, эти предприятия в основном находятся на территориях Крымского и Темрюкского районов, а также в Новороссийске, Анапе и Геленджике. Он отметил, что точкой роста стал винный туризм — за 10 лет количество принимающих гостей виноделен выросло в 6 раз — до 30.

Кубань — лидер по производству вина в стране — здесь работают как крупные заводы полного цикла, так и небольшие винодельни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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