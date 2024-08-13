Сразу на 25% вырос спрос этим летом на винные туры по Кубани и Крыму

В России насчитывают около 200 винодельческих предприятий, из них винным туризмом занимаются около 70, большинство из которых — в Краснодарском краею

Представители бизнеса отмечают, что популярность энотуризма ежегодно растет, как и количество путешественников. Наиболее популярные хозяйства — «Абрау-Дюрсо», которое в прошлом году посетили около 600 тыс. туристов, и «Шато де Талю» — 31 тыс. человек в 2023 году. В последнем также отметили, что поток туристов ежегодно увеличивается на 25%.

Туроператор «РЖД Тур» также отмечает повышение спроса на энотуризм. В железнодорожном круизе «К виноградникам у моря» можно посетить сразу пять российских виноделен и продегустировать около 40 сортов продукции, сообщает пресс-служба РСТ.

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