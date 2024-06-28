Туристов на парашюте занесло на дерево в Темрюкском районе

Инцидент произошел днем 28 июня в районе пляжа Молодежный в станице Голубицкой.

По словам очевидцев, водитель аттракциона не справился с управлением, из-за чего мужчину и ребенка? летевших на парашюте, занесло на ветки дерева.

Очевидцы отмечают, что туристы отделались царапинами. Слезть им помогли сотрудники пляжа и организаторы аттракциона.

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