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Туристов на парашюте занесло на дерево в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/turistov-na-parashyute-zaneslo-na-derevo-v-temryukskom-rajone
Туристов на парашюте занесло на дерево в Темрюкском районе
Фото t.me/temruk_info

Инцидент произошел днем 28 июня в районе пляжа Молодежный в станице Голубицкой.

По словам очевидцев, водитель аттракциона не справился с управлением, из-за чего мужчину и ребенка? летевших на парашюте, занесло на ветки дерева.

Очевидцы отмечают, что туристы отделались царапинами. Слезть им помогли сотрудники пляжа и организаторы аттракциона.

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