Туристку с травмой стопы на носилках эвакуировали из палаточного лагеря в горах Сочи

Инцидент произошел 30 августа в палаточном лагере на Бзерпинском карнизе в горах курорта Красная поляна.

В лагерь, находящийся на высоте 2 тыс. 63 м над уровнем моря, спасателей вызвала женщина. Она рассказала, что получила травму стопы и нога начала отекать.

Спасатели доехали до горного приюта «Слон» и пешком поднялись на Бзерпинский карниз. Женщине оказали первую помощь, травмированную часть стопы зафиксировали и обложили холодом. На носилках пострадавшую отнесли к автомобилю и доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

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