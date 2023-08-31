Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Туристку с травмой стопы на носилках эвакуировали из палаточного лагеря в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/turistku-s-travmoj-stopy-na-nosilkah-evakuirovali-iz-palatochnogo-lagerya-v-gorah-sochi
Туристку с травмой стопы на носилках эвакуировали из палаточного лагеря в горах Сочи
Фото t.me/kubanspas

Инцидент произошел 30 августа в палаточном лагере на Бзерпинском карнизе в горах курорта Красная поляна.

В лагерь, находящийся на высоте 2 тыс. 63 м над уровнем моря, спасателей вызвала женщина. Она рассказала, что получила травму стопы и нога начала отекать.

Спасатели доехали до горного приюта «Слон» и пешком поднялись на Бзерпинский карниз. Женщине оказали первую помощь, травмированную часть стопы зафиксировали и обложили холодом. На носилках пострадавшую отнесли к автомобилю и доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

Читайте также: уснувшего в надувной лодке пьяного туриста едва не унесло в открытое море в Сочи.

Статьи
Простейший рецепт пельменей плюс как готовить равиоли, маульташен и кундюмы
Простейший рецепт пельменей плюс как готовить равиоли, маульташен и кундюмы
Белые подошвы, замша и кожа: как правильно чистить обувь
Белые подошвы, замша и кожа: как правильно чистить обувь
Что ждет организм при отказе от молочных продуктов?
Что ждет организм при отказе от молочных продуктов?
12 полезных функций в Telegram, о которых мало кто знает
12 полезных функций в Telegram, о которых мало кто знает
Куриная печень: чем полезна и кому нельзя?
Куриная печень: чем полезна и кому нельзя?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях