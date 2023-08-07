Туристке стало плохо во время экскурсии к Белым скалам в Сочи, ей потребовалась помощь спасателей

Спасатели ЮРПСО 6 августа дважды выезжали в горы на помощь пострадавшим туристам.

В 15:30 в каньоне реки Хоста стало плохо 44-летней местной жительнице, которая отправилась с подругой на экскурсию к Белым скалам. Во время прогулки у женщины упало давление, идти дальше самостоятельно она не могла. Спасатели в носилках транспортировали пострадавшую из каньона к дороге и передали врачам скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

После этого в поселке Дагомыс в реку упал мужчина. Пострадавший упал на сухую часть русла, получил ссадины головы и мог идти самостоятельно. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения и спасательной «косынки» подняли пострадавшего из русла реки. По предварительному диагнозу, житель Сочи получил закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего передали медикам.

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