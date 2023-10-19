Туристка сломала ногу в горах Апшеронского района

Женщина повредила конечность во время прогулки в районе Сухой балки около хутора Гуамка днем 19 октября.

Туриста получила перелом ноги и не смогла продолжить путь самостоятельно. Она обратилась за помощью в службу спасения.

Вскоре на место прибыли сотрудники Апшеронского АСО. Они приложили холод к поврежденной поверхности ноги и зафиксировали конечность. Спасатели помогли женщине уменьшить боль.

Травмированную туристку на носилках донесли до машины скорой помощи и передали медикам, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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