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Туристка сломала ногу в горах Апшеронского района

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/turistka-slomala-nogu-v-gorah-apsheronskogo-rajona
Туристка сломала ногу в горах Апшеронского района
Фото пресс-службы "Кубань-СПАС"

Женщина повредила конечность во время прогулки в районе Сухой балки около хутора Гуамка днем 19 октября.

Туриста получила перелом ноги и не смогла продолжить путь самостоятельно. Она обратилась за помощью в службу спасения.

Вскоре на место прибыли сотрудники Апшеронского АСО. Они приложили холод к поврежденной поверхности ноги и зафиксировали конечность. Спасатели помогли женщине уменьшить боль.

Травмированную туристку на носилках донесли до машины скорой помощи и передали медикам, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Читайте также: спасатели эвакуировали туристку, которая травмировала ногу на горе Ежик в Геленджике. Спасателям вечером 4 сентября поступило сообщение о том, что в лесу в районе села Архипо-Осиповка женщина повредила ногу.

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