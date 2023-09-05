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Спасатели эвакуировали туристку, которая травмировала ногу на горе Ежик в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-evakuirovali-turistku-kotoraya-travmirovala-nogu-na-gore-ezhik-v-gelendzhike
Спасатели эвакуировали туристку, которая травмировала ногу на горе Ежик в Геленджике
Фото t.me/kubanspas

Спасателям вечером 4 сентября поступило сообщение о том, что в лесу в районе села Архипо-Осиповка женщина повредила ногу.

Они прибыли на место происшествия. По переданным координатам нашли пострадавшую в районе горы Ежик.

Женщине оказали первую помощь и наложили шину. После этого туристку на носилках отнесли к машине скорой помощи, сообщает «Кубань-СПАС» в Telegram.

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