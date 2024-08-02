Туристка подвернула ногу во время прогулки с внуками к дольмену в Сочи

Несчастный случай произошел днем 1 августа в Лазаревском районе.

По данным муниципальной службы спасения, 65-летняя женщина с тремя внуками отправилась на прогулку по природному заповеднику к дольмену в Свирском ущелье. Она оступилась на горной тропе, подвернула ногу. Идти дальше самостоятельно пострадавшая не смогла, но так как поблизости находился информационный баннер сочинской службы спасения, туристка сразу же позвонила спасателям и сообщила о том, где находится.

Дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда №2 Лазаревского района выехала на место происшествия. Спасатели нашли пострадавшую, на месте наложили на травмированную ногу шину, погрузили на носилки и транспортировали к машине скорой помощи, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения города Сочи» в Telegram.

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