Попавших в ловушку на сыпучей скале над морем туристок эвакуировали в Анапе

Спасателям 1 августа поступило сообщение о том, что две девушки застряли на сыпучей скале над морем.

Туристки прогуливались по берегу моря в Анапе в сторону поселка Супсех. Они прошли лестницу «300 ступеней» и хотели дойти до следующей достопримечательности «800 ступеней», но по пути устали и решили подняться на верх по скале. Они прошли 50-60 м по склону и остановились, так как продолжать путь самостоятельно было опасно. Туристок заметил очевидец и позвонил в службу спасения.

Спасатели Анапского аварийно-спасательного отряда выехали на место и с при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали девушек. Медпомощь им не потребовалась.

Спасатели напоминают о том, что анапские скалы коварны — на первый взгляд пологий в начале склон затем становится слишком крутым, спуститься по нему вниз невозможно из-за его сыпучести. Поэтому в середине пути неопытные туристы часто попадают в ловушку, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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