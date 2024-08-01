Больше суток спасатели на носилках спускали туриста из Краснодара с гор в Архызе

Спасателям поступило сообщение, что участник незарегистрированной альпинистской группы на подходе к вершине горы Караджаш (высота 3171 метр) получил травму ноги и ему требуется срочная помощь.

На место направили семь спасателей и одну единицу техники. Травмированного туриста с помощью носилок эвакуировали с гор и доставили в поселок Архыз.

Там пострадавшего передали медикам. Уточняется, что спасательная операция заняла 26 часов. Работу осложняли плохая погода и условия высокогорья, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

По данным СМИ, спасенный турист — 37-летний житель Краснодара. Он с незарегистрированной группой альпинистов планировал покорить вершину горы Караджаш, сообщает «Вестник Кавказа».

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