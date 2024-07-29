Двое туристов застряли на горе Кадош в Туапсинском районе

За прошедшие выходные сотрудники спасательной службы Туапсинского района дважды выезжали на вызовы.

В первом случае помощь потребовалась 19-летним парню и девушке. Они пытались подняться на гору Кадош со стороны пляжа, чтобы потом выйти по навигатору на трассу. Однако на середине подъема оказалось, что пройти дальше без посторонней помощи они не смогут.

Пара вызвала спасателей. Туристам помогли спуститься со скалы при помощи альпинистского снаряжения. Помощь медиков им не потребовалась.

Второй вызов поступил из района реки Таштай. Там туристка сломала ногу во время прогулки по каньону. Прибывшие на место спасатели оказали женщине доврачебную помощь. После туристку транспортировали при помощи жестких носилок «Акья» и передали медикам.

Спасательная операция заняла около двух часов, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Читайте также: больше километра спасатели несли на носилках с горы мотоциклиста в Новороссийске.