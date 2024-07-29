Больше километра спасатели несли на носилках с горы мотоциклиста в Новороссийске

Вызов сотрудникам муниципальной службы спасения Новороссийска поступил вечером 28 июля от мотоциклистов, катавшихся в горах.

Один из них упал и повредил ногу. Самостоятельно эвакуировать его друзья не смогли. Прибывшие на место спасатели с помощью носилок спустили пострадавшего с горы. Нести травмированного мотоциклиста пришлось полтора километра. Внизу его передали врачам скорой помощи.

«Уважаемые любители экстремального отдыха, будьте предельно внимательны и осторожны!», — написал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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