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Пенсионерка с деменцией выпала с 3 этажа на крышу магазина в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensionerka-s-dementsiej-vypala-s-3-etazha-na-kryshu-magazina-v-novorossijske
Пенсионерка с деменцией выпала с 3 этажа на крышу магазина в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

Новороссийским спасателям 20 июля поступил вызов о том, что помощь требуется пожилой женщине.

По прибытии спасатели и медики увидели, что пенсионерка упала с третьего этажа дома на крышу магазина. Оказалось, что пожилая женщин страдает старческим расстройством когнитивных функций.

Спасатели вместе с медиками и пожарными поместили пострадавшую на вакуумные носилки и отнесли в машину скорой помощи, и ее незамедлительно повезли в больницу, сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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