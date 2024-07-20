Пенсионерка с деменцией выпала с 3 этажа на крышу магазина в Новороссийске

Новороссийским спасателям 20 июля поступил вызов о том, что помощь требуется пожилой женщине.

По прибытии спасатели и медики увидели, что пенсионерка упала с третьего этажа дома на крышу магазина. Оказалось, что пожилая женщин страдает старческим расстройством когнитивных функций.

Спасатели вместе с медиками и пожарными поместили пострадавшую на вакуумные носилки и отнесли в машину скорой помощи, и ее незамедлительно повезли в больницу, сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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